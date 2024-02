El presidente de los verdiblancos, denunció que hay figuras como los excandidatos José María Figueres y Antonio Álvarez que desean el control del partido de cara a las elecciones del 2026. De igual forma lamentó que se utilicen los resultados electorales del pasado 4 de febrero, donde el PLN pasó de 42 alcaldías a 29, para pedir una comisión interventora y la sustitución de la cúpula. “Sustituir la cúpula es muy fácil decirlo. Es una ocurrencia que posiblemente le convenga a algunos, a Figueres, a don Antonio y a fuerzas internas que no quieren soltar el poder. No tengo rabo que me maje y puedo decir las cosas. El actual Comité Ejecutivo tiene un año y varios meses, y el Directorio un año. Hemos llevado al partido de forma ordenada a un proceso electoral y hemos empezado a dar las señales de cambio. Ojalá no fuera tan lento. Pero pretender una «intervención» sería para que los viejos barones del partido sigan mandando”, dijo Sancho. Por su parte Álvarez Desanti propone una coalición con fuerzas de derecha para el 2026 y una comisión interventora, a la vez que señala que el partido por sí solo iría a un nuevo fracaso. En cuanto a la posibilidad de una coalición, Sancho expresó que debe ser para buscar soluciones para el país y no para promocionar candidaturas y repartir puestos. “Una coalición no debe pensarse para ganar una elección sino para gobernar un país. Decía Maquiavelo que con armas ajenas es fácil llegar y difícil mantenerse, y lo que necesita el país es gobernabilidad, no repartición de puestos. Sí creo en los acuerdos y el diálogo político mientras sean a la luz del día, y creo que debe existir coincidencia plena porque sino sería un desastre”, finalizó el jerarca del PLN.