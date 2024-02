Redacción – José Alejandro Guadamuz, periodista de National Geographic y turista por Latinoamérica relató toda su experiencia visitando diferentes puntos de nuestro país, donde incluyó las playas, montañas y la capital.

El comunicador resaltó desde el inicio el calor humano de los costarricenses «Una familia me adoptó. Me dejaron la habitación de uno de sus hijos, me llevaron a hacer la compra con ellos, hicimos la colada y la comida juntos, pasamos tiempo de ocio los fines de semana. Hice amigos en Chepe que me mostraron la ciudad de una forma diferente.»

Guadamuz también dejó ver la facilidad de transportarse, como un aliado principal en su estadía en nuestro país.

«La reputación de Costa Rica como uno de los países más seguros de América Latina es real. Sí, incluso en Chepe. Llevan años siendo uno de los destinos favoritos de los turistas norteamericanos y eso se nota en la infraestructura hotelera. Además, el eficiente y asequible sistema de transporte público, facilita llegar a cualquier lugar del país. Luego hay otras opciones, como transfers privados de hoteles o taxis. Esta combinación de seguridad y movilidad fluida contribuye a tener una experiencia de viaje sin excesivos contratiempos, pero con la esencia aventurera que se le espera a Centroamérica», dijo en su artículo.

Por su puesto no dejó pasar los temas de gastronomía tica, catalogándola como un «festín para los sentidos».

«Con influencias de la cocina latina y caribeña. Explorar pequeños restaurantes y sodas locales permite a los viajeros disfrutar de platos auténticos a precios razonables. La frescura y variedad de frutas son particularmente notables, haciendo que cada comida sea una experiencia culinaria inolvidable. Hay que probar agua de pipa, pejibaye, jocote o el mamón chino. Recuerdo lo que me dijeron una vez en una frutería: Todo de Costa Rico, sólo la uva es de Perú», amplió.

Otro de los puntos que más le dio felicidad fue el poder tomar agua del grifo «Es un pequeño detalle que me fascinó: no depender de encontrar una tienda donde comprar agua embotellada para beber, puedes tomar agua del grifo sin problemas. La potabilidad del agua permite a los visitantes abastecerse fácilmente durante sus exploraciones, eliminando preocupaciones sobre la calidad del agua».

Sin embargo, no todo es color de rosa, y dio recomendaciones a futuros turistas extranjeros en temas de seguridad y comentarios sobre carreteras.

«Es crucial tomar precauciones, como evitar detenerse en lugares solitarios en caso de problemas mecánicos. Es recomendable usar siempre dispositivos de navegación, además de alquilar un 4×4 porque se desenvuelven bien en cualquier carretera y situación. A veces el terreno en Costa Rica puede ser más aventurero de lo que uno se espera», describió.

El año anterior supuso una mejora considerable en el turismo, ya que, de enero a setiembre anterior, se registró la llegada de cerca de dos millones de turistas extranjeros en aeropuertos.