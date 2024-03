Vivas aseguró que están listos para el repechaje

Redacción- Claudio Vivas aseguró que la Tricolor está lista para el repechaje para la Copa América ante Honduras.

Vivas, comentó que toda la energía está enfocada en el juego ante el seleccionado hondureño, donde la selección que triunfe avanzará directamente a la fase de grupos de la Copa América.

Además, dijo que el amistoso ante El Salvador fue muy importante para ellos ya que sacaron muchas conclusiones positivas, a pesar de que ese compromiso fue criticado.

«Toda nuestra energía está puesta en el primer partido. Se nos criticó por jugar con El Salvador y a todo hay que sacarle lo positivo. Que no hayan microciclos es porque no se ha logrado por las fechas, no es fácil, no nos olvidemos que el fútbol local está en competencia y que hay fechas que se retrasan y demás», afirmó Claudio Vivas.

Seguidamente, Vivas, indicó que, el hecho de que todavía no hayan realizado ni anunciado fechas para los microciclos es por el tema de fechas de calendario nacional.

Finalmente, cerró diciendo que no es fácil poder acomodar las fechas de La Sele y por eso muchas veces se retrasan diversas fechas del torneo costarricense.