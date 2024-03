Redacción – José Francisco Nicolás Alvarado, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) presentó una moción ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, para llamar a comparecer al embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca.

La semana anterior, Vanessa Castro, diputada del Partido Unidad Social Cristiana, le indicó a La Nación, que Abarca, exdiputado del PUSC, le ayudó al presidente Rodrigo Chaves a contactar a las autoridades de una empresa multinacional, para que le cesaran un contrato de servicios profesionales que tenía desde hacía 18 años en Costa Rica.

Ante esta situación el diputado del PLN presentó la moción.

Este lunes 11 de marzo, la moción no se pudo votar, ya que la diputada Vanessa Castro decidió salirse de la sesión y se rompió el quórum mínimo de reglamento.

«Quisiera indicarles es que siendo una moción donde estoy involucrada, preferiría no estar presente cuando se vote, me parece que no corresponde», indicó Vanessa.