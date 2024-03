Redacción – Durante esta Semana Santa, hay muchas personas que se dirigen a las diferentes playas del país, es por esto, que la Cruz Roja Costarricense le brindó algunas recomendaciones a todas las personas que visitarán las playas.

Por medio de un video, la Cruz Roja Costarricense trató que incentivar a las personas a tener una «Semana Mayor responsable”.

A continuación, se detallan las recomendaciones dadas por la Cruz Roja Costarricense.

• Identificar zonas con banderas, la decoloración amarilla es una zona de mucha precaución.

• Si las personas no tienen conocimiento en natación, no exceder nuestros límites.

• La zona roja con amarillo, es una zona donde los guardavidas están un poco más largo, pero es una reacción inmediata.

• La zona roja, negativo, no recomendamos bañarse en esa zona.

• Además, para un disfrute responsable, no ingresar al mar con bebidas alcohólicas.

• Tener a los niños en una estricta vigilancia.

• No estar cerca de las rocas.

• En caso de emergencia llamar al 9-1-1.