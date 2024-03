Redacción – Gloria Navas Montero, diputada del Partido Nueva República, recalcó en el Plenario Legislativo, que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) actualmente no se encuentra en una situación de quiebra.

«Falso que la Caja Costarricense del Seguro Social esté quebrada, se ha venido creando un panorama alrededor de la institución que no es cierta. La infraestructura hospitalaria en efecto no responde a las necesidades de la población, está el tema del hospital de Cartago, del hospital de Limón y fatal por lo menos 400 Ebais para solucionar las listas de espera, eso es cierto, pero la Caja no está quebrada” indicó.