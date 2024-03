Redacción – La diputada Sonia Rojas Méndez, del Partido Liberación Nacional, se refirió en el Plenario Legislativo, acerca de la situación que viven muchos costarricenses actualmente, con los distintos recortes económicos que se han presentado.

«Recuerdan la frase «la plata alcanza cuando no se la roban», pueblo costarricense yo no creo que ahora quizás se la roben, sino que ahora se la recortan a ustedes pueblo. Se la están recortando al pueblo humilde costarricense, a los que más necesitan, a los jóvenes, a las mujeres, a los campesinos, a los agricultores a los que hoy están cansados de encontrar un empleo y no lo encuentran” mencionó.