Carevic mostró su descontento por la abultada goleada

Redacción- El entrenador argentino Andrés Carevic, mostró su descontento en conferencia de prensa tras la goleada que recibieron por parte del New England Revolution, además de aceptar la superioridad del rival.

Carevic, comentó que se prepararon mucho para ese juego y no estuvieron a la altura y claramente fueron superados por el equipo rival.

Además, añadió que la goleada no se puede esconder y deben aceptar que Alajuelense no fue contundente, mientras que los contrarios si estuvieron acertados.

«Nos preparamos con mucho tiempo este partido y no estuvimos a la altura, es claro que fuimos superados, el 4-0 no se puede esconder, es algo que hay que aceptar y no hay mucho para decir. Cometimos errores que los pagamos caro, ellos fueron contundentes, nosotros no.

Le pido disculpas a la afición que nos vino a apoyar desde tan lejos y también a los que nos siguen Costa Rica. Sabemos que la serie está complicada, pero vamos a luchar, en nuestra casa tenemos que mostrar carácter», afirmó Andrés Carevic.

Seguidamente, indicó que le pide una disculpa sincera a todos los aficionados manudos que fueron al estadio y los que apoyaron desde la casa.

Por otra parte, cerró diciendo que van a luchar a pesar de que todo está en contra para los rojinegros y aseguró que deberán mostrar carácter.