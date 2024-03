Redacción: El estado de Florida acaba de ratificar una de las leyes más restrictivas de Estados Unidos para limitar el acceso de los menores de edad a las redes sociales.

El gobernador republicano Ron DeSantis firmó el lunes un polémico proyecto de ley aprobado por el Congreso estatal que prohíbe a los menores de 14 años tener cuentas en redes sociales y exige que los de 15 y 16 años pidan permiso a sus padres antes de abrirlas. La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2025. Las plataformas de redes sociales como Instagram, X o TikToK estarán obligadas a cancelar las cuentas de los menores de 14 años y 16 años que no tengan la autorización de sus padres. La normativa exige también que las compañías utilicen un sistema de verificación de terceros para descartar a los menores de edad. «Las redes sociales perjudican a los niños de muchas maneras», dijo DeSantis en un comunicado. La legislación «da a los padres una mayor capacidad para proteger a sus hijos». DeSantis y los promotores de la ley sostienen que la salud mental de los niños y adolescentes puede verse afectada por los contenidos de las redes sociales y las interacciones que mantienen en esas plataformas. La ley firmada por el gobernador republicano dista un poco de la propuesta legislativa que él mismo vetó el mes pasado. La asamblea legislativa de Florida aprobó entonces un proyecto de ley que prohibía totalmente el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Sin embargo, DeSantis lo rechazó al considerar que la prohibición limitaba los derechos de los padres. Los partidarios de la norma esperan que la legislación ponga freno a los efectos nocivos como la ansiedad, la depresión, la adicción y otras enfermedades mentales que acechan a los menores debido a las interacciones en línea. Los detractores de la norma, en cambio, señalan que la ley viola las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU a la libertad de expresión, al considerar que son los padres, y no el gobierno, los responsables de tomar las decisiones sobre la presencia de sus hijos, de todas las edades, en las redes sociales. Rechazo de Meta La empresa creada por Mark Zuckerberg, matriz de Instagram y Facebook, fue la única que se opuso a la legislación bajo el argumento de que presentará problemas de privacidad de datos personales de los usuarios, al tener que proporcionar información personal para verificar su edad. Sin embargo, la compañía se mostró a favor de una legislación federal para que en el momento de descargar las aplicaciones en línea se garantice la aprobación de los padres para que lo hagan los niños. La ley de Florida no hace referencia a ninguna red social en concreto, pero afirma que su objetivo son los sitios que promuevan la «navegación infinita», muestren métricas de reacción como los «me gusta», incluyan videos de reproducción automática y dispongan de retransmisiones en directo y notificaciones. Ya que todas estas interacciones tienen efectos adictivos sobre los usuarios. De esta forma, quedan exentos de la normativa los sitios web y aplicaciones cuya función principal sea el correo electrónico o los mensajes de texto, como WhatsApp, entre un remitente y un destinatario sin interacciones ilimitadas. La medida obliga a las compañías de redes sociales a eliminar permanentemente la información personal recopilada de las cuentas canceladas y permite a los padres interponer demandas civiles ante las empresas que no lo hagan. En marzo de 2023, Utah se convirtió en el primer estado del país en adoptar leyes para regular el acceso de los niños a las redes sociales, seguido por Arkansas, Luisiana, Ohio y Texas. Otros estados del país como Nueva Jersey estudian regulaciones similares.