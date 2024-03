Guimarães resaltó que trabajará muy fuerte

Redacción- El nuevo entrenador de Alajuelense, Alexandre Borges Guimarães, mandó mensaje de ilusión a todo el liguismo al decir que con trabajo fuerte sacarán adelante al cuadro manudo.

Alexandre, comentó que cuando un club como Liga Deportiva Alajuelense le propuso venir fue una decisión fácil, ya que está acostumbrado a ganar y a sacar proyectos como el de los rojinegros.

Además, contó que la situación que vive el cuadro erizo no es nuevo para él y por esa razón está seguro que con trabajo lo sacarán adelante.

«Cuando una institución como Alajuelense me propone venir aquí y tiene mi escogencia, es muy fácil porque quería estar en un club donde ya he vivido estas situaciones que el club está atravesando, no es una situación nueva para mí como la que está atravesando Alajuelense, estoy seguro de que con el trabajo de todos lo sacaremos adelante.

Cuando tuvimos la reunión, me plantearon la opción de empezar el jueves, nunca me he rehusado eso, el club ya está corriendo para hacer estas inscripciones, así que vamos con todo», afirmó Alexandre Guimarães.

Seguidamente, Guimarães indicó que, cuando tuvo la primera reunión y le plantearon el proyecto, nunca dudo de su llegada debido a que siempre ha le ha gustado los retos.

Finalmente, cerró diciendo que el cuadro manudo ya está con todo el tema de las inscripciones de todo el cuerpo técnico para poder quedar habilitados.