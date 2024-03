Redacción – El Instituto Nacional de las Mujeres, la ministra de la Condición de la Mujer y la empresa MAMOTEST están desarrollando en conjunto una campaña para desarrollar mamografías en el distrito de Cóbano de la Provincia de Puntarenas.

Estos exámenes serán totalmente gratuitos y las mujeres que se podrán ver beneficiados serán las mayores de 40 años, que tengan más de un año de no realizarse la mamografía.

Esta campaña ser llevará a cabo del martes 2 de abril hasta el 6 de abril, en un horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y el sábado de 7:00 a.m. a 11:00 a.m, se realizará en la Municipalidad de Cóbano donde se ubicará una móvil que estará realizando los estudios y entregando el reporte.

Es importante destacar que los cupos son limitados por lo que para participar las personas deben solicitar un espacio por medio del WhatsApp 8716-7588. Para consultas y dudas puede comunicarse al teléfono 4070-1234 extensión 112.