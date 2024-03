Redacción – Kate Middleton, princesa de Gales, reveló que luego de someterse a una cirugía de abdomen, se le detectó un cáncer y que se encuentra en las «primeras etapas» de tratamiento.

La princesa describió como un «gran impacto», a través de un de un video. La noticia se conoce dos meses después de que Kate se alejara temporalmente de la vida pública luego de lo que el Palacio de Kensington informara en ese momento que era una cirugía por una afección abdominal no cancerosa.

«En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa», dijo Kate, de 42 años, quien está casada con el heredero al trono británico, el príncipe William.

«La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, añadió.

El anuncio es un golpe fuerte para la monarquía británica, ya que el rey Carlos III está actualmente en tratamiento por un cáncer no especificado, que fue anunciado por el Palacio de Buckingham a principios de febrero.

Kate fue vista en público por primera vez desde su operación, visitando una granja con su esposo, el príncipe Guillermo, el pasado fin de semana.