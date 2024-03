Moreira pide apoyo y confianza hacía el grupo

Redacción- El experimentado portero de Liga Deportiva Alajuelense, Leonel Moreira le pidió al liguismo que sigan confiando y apoyando al club rojinegro.

Leonel, comentó que no se tienen que desesperar a pesar del mal momento que vive Alajuelense.

Además, dijo que lo que tiene que hacer cada jugador es ocuparse, ya que con solo ponerse la camisa manuda no les esta alcanzando.

También, añadió que han pecado en detalles claros y eso les ha costado partidos; además de que no han podido concretar las chances tan claras que cuentan durante los juegos.

«No tenemos que desesperarnos, lo que sí tenemos que hacer es ocuparnos un poquito más, no nos está alcanzando con solo ponernos la camisa de La Liga. Hemos pecado en detalles, hoy tuvimos dos opciones y no concretamos, ellos tuvieron una y convirtieron en el primer tiempo, no hicimos el juego que habíamos planeado, no podemos seguir perdiendo partidos por detalles y desatenciones.

Tenemos que ponerle el pecho a las balas, debemos hacer una autocrítica, hay que seguir trabajando y confiando en nosotros como grupo, hay que seguir unidos», afirmó Leonel Moreira.

Seguidamente, Moreira pidió el apoyo de los aficionados y que sigan confiando en los jugadores, ya que dentro del club son autocríticos y saben que tienen que mejorar resultados y el funcionamiento del club.

Por otra parte, Leonel Moreira subió a sus redes sociales una historia que dice se enfocará en buscar respuestas y no excusas al mal momento que vive Alajuelense.