Redacción: La polémica modelo, Nicole Carboni anunció en sus redes que se ha vuelto a postular al certamen de belleza bajo una nueva organización. «Lo que ha sido un sueño desde mi niñez, este fin de semana he vuelto a dar un salto de fe y gratitud, aprovechando las oportunidades únicas que me da la vida.» Aseveró la modelo en sus redes sociales.

Además resaltó que hace casi 10 años atrás fue primera finalista del MissCR, un sueño que ya no imaginaba posible volver a intentar por distintas y obvias razones, asimismo manifestó que quién diría que después de tantos años de perseverancia el universo se me acomodó de tal manera que ahora oficialmente me he inscrito bajo una nueva organización, como mujer casada, con 3 hijos y con 32años de edad.