Redacción – Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) hizo un llamado a toda la población para que no pierdan las citas.

«Por favor no dejen de asistir a las citas porque cada uno que deja de asistir tiene un costo altísimo institucional y le está quitando el campo a otra persona que también necesita una cita» indicó.

Así mismo Marta Eugenia destacó que se encuentran en una condición particular en el hospital México, por la situación de las presas presentadas en las cercanías de este centro médico.

«Esto es gravísimo, entre un 10% y 15% impacta las listas de espera porque le quitan un campo a alguien más que está esperando. Estamos en una condición particular por lo menos en el hospital México, donde no podríamos en este momento culpar a las personas que no pueden llegar por las presas. Aunque conste, que yo hoy estuve por ahí y ya las presas son lo que eran tradicionalmente ha sido» comentó.