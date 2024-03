El jefe del Kremlin también advirtió que piensa garantizar la seguridad fronteriza por varios medios que «no son sencillos»

Redacción- El presidente Vladimir Putin dijo este miércoles que Rusia continuará atacando infraestructuras civiles en Ucrania, para garantizar la seguridad de sus regiones fronterizas, que han sido frecuentemente.

En una reunión con activistas en el Kremlin, dijo que Rusia tiene sus propios planes de respuesta.

«La tarea principal es garantizar la seguridad. Hay diferentes maneras, no son fáciles, pero lo haremos. Ya he hablado de ello, no quiero entrar en detalles en este ambiente festivo. Pero continuaremos trabajando en ello», dijo Putin.

Putin, que este domingo fue reelegido para un nuevo liderazgo en el poder, llamó hoy a hacer Rusia «aún más fuerte, más atractiva y más eficaz» en una reunión en el Kremlin con sus apoderados electorales.

En una reunión con sus apoderados, Putin prometió que las autoridades trabajarán para garantizar la seguridad de la población de las zonas fronterizas con Ucrania, y expresó su admiración por el valor de sus habitantes, sometidos a frecuentes ataques ucranianos.