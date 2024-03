Redacción – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, afirmó que no apoyaría a Luis Amador, ex ministro de Obras Públicas y Transportes si en algún momento se postula a la Presidencia.

Según Chaves, Luis Amador, nunca le externó interés de ser presidente, pero de haberlo hecho, no lo hubiera apoyado.

«Don Luis y yo nunca hemos hablado de intenciones que pueda tener él o no de ser presidente de la República, él nunca me ha pedido su apoyo, nunca me ha manifestado que él quiere ser, si él me lo hubiera yo no lo hubiera apoyado, porque soy el presidente de la República, no puedo ni debo» agregó.