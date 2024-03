Redacción – La Fundación para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos (FUNDEPRODE) denuncia el daño y la amenaza a los derechos de más de 7 mil funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), afectados por un negocio sindical, y piden a la jerarca de la entidad que intervenga de inmediato para frenar dicha afectación.

En una carta enviada a Rodrigo Chaves, Presidente de la República afirman que la denuncia nace porque trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social se han acercado a la fundación para solicitar ayuda en la defensa de sus derechos, pues pese a las denuncias internas, no se han tomado las medidas para ordenar la situación.

“Tal circunstancia amenaza la seguridad jurídica y la economía de más de 7 mil familias de funcionarios, muchos de ellos, que ni siquiera se han dado cuenta de que son víctimas de rebajos ilegales en su salario, de parte de un sindicato al cual ni siquiera se han afiliado. Esa organización deduce de los salarios de los trabajadores de la Caja más de 450 millones al mes, con la complicidad de algunos funcionarios de la Caja”, dice una parte del texto enviado al mandatario.

Como medida para frenar estos rebajos, FUNDEPRODE solicita a Rodrigo Chaves y a Marta Esquivel, presidenta de la CCSS para que vele el cumplimiento correcto del sindicato.

Según no dio a conocer la fundación a AM Prensa, dicha organización sindical, que los denunciantes identifican como Sindicato de Trabajadores de la Salud de Instituciones Públicas y Privadas, SITHOSAJUDI — SINTRASALUD, estaría efectuando rebajos salariales mediante la modalidad de código deductor, bajo el supuesto de que se deben a «planes funerarios», cuando “evidentemente dicha organización no es una empresa dedicada a dicho giro comercial”.

Los denunciantes emitieron pruebas de que el Ministerio de Hacienda emitió una resolución, mediante la cual esa cartera le canceló a SITHOSAJUDI-SINTRASALUD los códigos deductores que utilizaban allá, en su sistema de pagos Integra, para deducir cuotas comerciales de servicios funerarios. Hacienda sostiene que la modalidad de deducción para los gremios sindicales solo opera para rebajar el pago por la afiliación mensual a la organización y no para actividades de lucro o comerciales.

FUNDEPRODE solicita a los jerarcas que esta situación se resuelva a la brevedad “para que la afectación a los trabajadores no se prolongue más tiempo”, además, pide que se suspenda el uso de los códigos deductores asignados a SITHOSAJUDI — SINTRASALUD mientras se efectúe la investigación solicitada y al final se proceda conforme a la ley y se proceda a cancelar los códigos deductores asignados irregularmente a dicha organización.