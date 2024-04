«El costo del lote en relación con todo el proyecto es menos del 2% o sea que vamos a poner en riesgo el 98% de la estructura por el 2% de un lote, no tiene ningún sentido, aquí no hay ninguna simulación, esto es la realidad, hay un industria que está pegado al nuevo hospital, nadie está planeando un accidente usted cree fue planeado de la planta nuclear de Fukushima Japón fue planeado, se llaman accidentes pero todas estas industrias químicas están sujetas a tener un accidente entonces la pregunta de sentido común que hay que hacerse aquí es ese hospital va a costar mas de 151,000 millones de colones vamos a arriesgarlo con todo ese montón de empresas químicas que eventualmente pueden tener un accidente por qué, por qué vamos a someter a los Cartago a esa posibilidad que existe no es justo con Cartago no es justo con el dinero público que vamos a meter ahí en un terreno que no es apto, esto no es simulacro esta es la realidad esta es la realidad que tendría ese hospital lleno de industrias químicas que eventualmente pueden tener un accidente» Manifestó la diputada.