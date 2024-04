Redacción – El Deportivo Saprissa no podrá contar en el banquillo con su entrenador Vladimir Quesada en el duelo ante Alajuelense de este sábado, debido a que fue expulsado al finalizar el partido de ayer ante Municipal Liberia.

En rueda de prensa, el estratega morado aceptó que realizó un reclamo al asistente arbitral debido al poco tiempo de reposición, sin embargo, en pleno dialogo tuvo un cruce de palabras.

“Fui a preguntarle al asistente del árbitro por qué tan poco tiempo de reposición. Sin embargo, la respuesta que me dio no me gustó, porque se metió con mis jugadores y empezó a decirme que le reclamara yo a Jefry Valverde por perder un balón o a Jefferon Brenes por cobrar mal un tiro libre. Ninguno de mis jugadores lo hace para perder tiempo y me molesta mucho que toquen a mis futbolistas. El asistente solo debió abocarse a responderme lo que le dije, si es que quería, pero no tenía por qué meterse con mis jugadores.

”Me molestó mucho lo que pasó y le reclamé con más fuerza. Sin embargo, en ningún momento lo irrespeté, como sí lo hizo él al meterse con nuestros futbolistas”, detalló Quesada.

Ante este reclamo, en el informe arbitral presentado luego del partido entre morados y liberianos, se detalló que Vladimir Quesada “entró al terreno de juego para confrontar a los árbitros de manera altanera y en desaprobación levantando sus brazos de manera exaltada. (Roja Directa)”, explica el escrito.