Redacción – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, en entrevista exclusiva con AM Prensa denominada «A medio camino», expresó que su gobierno ha logrado grandes cosas en el país.

Así mismo, Chaves recalcó que el país no es ingobernable, lo que sucede es que no se tienen los instrumentos legales y jurídicos necesarios.

“Hay otras áreas en las que el país no es que sea ingobernable, es que no tiene los instrumentos legales y jurídicos por ejemplo, encarcelar a los pocos cientos de tipos que andan en una guerra de sicarios, peleando por terreno mientras la Asamblea Legislativa aún no da los instrumentos” indicó.

Rodrigo también destacó que su gobierno aparte de tener la dificultad del sistema de derecho, tienen la obstrucción de diferentes grupos que no quieren ni ayudan a que el país avance.

“En el caso de mi gobierno tenemos no solo el tema de la dificultad de nuestro sistema de derecho, también tenemos la obstrucción de grupos que no quieren que el país avance, no avance con Ciudad Gobierno, no avance con la marina de cruceros de Limón, no avance con la Ruta 1, no avance con escáneres, esos cuatro nada más vienen de la Contraloría” expresó.