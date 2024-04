Santamaría aseguró que le importa la parte deportiva

Redacción- No se ha iniciado el partido entre Herediano y Alajuelense, sin embargo, ya se está jugando y de qué manera.

Es común que surja controversia e incertidumbre. El juego estaba programado para este sábado a las 8 p. m., pero los manudos pidieron una reprogramación y quedó para este martes, pero los rojinegros pidieron otro cambio.

Según Jafet Soto, presidente de Herediano, en Teletica Deportes Radio, la polémica se suscita porque algunos jugadores de la Liga utilizaron sus redes sociales para postear que asistieron a actividades.

«Yo no tengo redes sociales, no me importan las actividades que los chicos realicen fuera del club, me preocupa su salud. Estamos presentando reportes médicos a Unafut. Los jugadores están con pérdida de peso y deshidratación. Lo demás, honestamente, no me interesa mucho en estos momentos», afirmó Javier Santamaría.

A Javier Santamaría, Gerente Deportivo de Alajuelense no le importa las actividades que realicen sus jugadores fuera de la institución, hasta cierto punto. pic.twitter.com/tvvjXvARtX — TD Más (@tdmas_cr) April 29, 2024

También afirmó que los deportistas no se encuentran en condiciones ideales: «Realizamos entrenamientos en la tarde para aumentar la probabilidad de que consuman alimentos saludables y se hidraten adecuadamente, y disminuir los efectos secundarios de estas infecciones», afirmó Javier Santamaría.