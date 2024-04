Redacción – Marcel Hernández vive un capítulo tenso en el Club Sport Cartaginés, ahora no sólo se presenta el bajo nivel deportivo, sino el tema de manejo de grupo a lo interno.

Luego de una nueva derrota de los brumosos, Leonardo Vargas, presidente del equipo blanquiazul, afirmó que la relación entre el club y Marcel Hernández se encuentra totalmente rota.

“La relación con Marcel está rota, no es buena. Hablo en temas personales, él y yo no tenemos buena relación y yo ya lo he hablado con él”, dijo Vargas.

Ante estas declaraciones, Hernández expresó su versión una vez finalizado el duelo entre griegos y brumosos, afirmando su gran amor al club.

«Yo sé la presión que tengo encima en función de los resultados que tenemos, ha sido difícil para mí. Este es el equipo de mi amores», dijo el cubano a Kevin Jiménez.

El delantero también dejó ver su agradecimiento al Cartaginés «Aquí he logrado tener todos los récords».

Marcel Hernández arribó al cuadro de la vieja Metrópoli en 2018 y desde entonces su rendimiento se ha visto marcado por la gran cuota goleadora, donde se reflejó en convertirse en el máximo goleador extranjero de la historia del fútbol nacional.