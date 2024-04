La cantidad de cupos es limitada

Redacción – El Instituto Nacional de las Mujeres, la ministra de la Condición de la Mujer y la empresa MAMOTEST se unieron para desarrollar una campaña de mamografías en el distrito de Cóbano de la Provincia de Puntarenas.

Los exámenes serán gratis, pero hay requisitos, solo pueden participar mujeres mayores de 40 años, que tengan más de un año de no realizarse el estudio, que no cuente con recursos económicos para someterse al examen o que tenga dificultades para accesar a los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. La cantidad de cupos es limitada, se dispondrá de 240 tamizajes.

La campaña de mamografías se realizará del 2 al 6 de abril próximos, en un horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y el sábado de 7:00 a.m. a 11:00 a.m, se llevará a cabo en la Municipalidad de Cóbano donde se ubicará una móvil que estará realizando los estudios y entregando el reporte.

Los cupos son limitados por lo que para participar debe solicitar un espacio por medio del WthasApp 8716-7588. Para consultas y dudas puede comunicarse al teléfono 4070-1234 extensión 112.

Para esta actividad NO es necesario contar con ningún seguro y no tendrán que pagar monto alguno.