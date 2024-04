Marcel ha perdido protagonismo en el cuadro brumoso

Redacción- El experimentado delantero brumoso, Marcel Hernández le declaró su amor al Cartaginés, tras verse envuelto en polémica tanto con su entrenador como con el presidente blanquiazul.

Marcel, comentó que no cambiará de club ya que Cartaginés es el equipo de sus amores y el equipo que ama con todo su corazón.

Además, dijo que él trabaja todos los días dándolo todo y por alguna u otra razón no ha tenido la regularidad de siempre, aunque reconoció que lo ha afectado y se siente triste y frustrado por dicha situación.

«Cambiar de equipo no. Cartaginés es el equipo de mis amores, el equipo que amo con todo mi corazón. Trabajo todos los días a full para darlo todo, por alguna u otra razón no he tenido la regularidad que siempre tengo y eso me ha afectado. Es la primera vez que tenemos una racha así desde que estoy en el club. Estoy triste, frustrado.

Fui sincero, yo no creo que con mis declaraciones falté el respeto, de manera muy respetuosa dije lo que pienso. Ha sido difícil para mí también, cuando inició la seguidilla estuve seis partidos de suplente, se me dio la oportunidad de ser titular ante Saprissa, di gol y asistencia. Lo que me toca es trabajar, trabajar y trabajar», afirmó Marcel Hernández a Kevin Jiménez.

Seguidamente, el atacante blanquiazul, añadió que él cree que con sus declaraciones no le faltó el respeto a nadie, ya que fue sincero y de manera respetuosa dijo lo que pensaba en ese momento.

Finalmente, cerró diciendo que seguirá trabajando fuertemente para poder volver a su nivel conocido y darle alegría a todo la afición brumosa.