Presidente brumoso se pronunció tras problemas con Marcel

Redacción- El presidente del Club Sport Cartaginés, Leonardo Vargas le tiró con todo al atacante Marcel Hernández, al decir que la relación entre ambos está rota.

Vargas, comentó que la relación entre el delantero cubano y su persona esta rota y no es buena.

Además, añadió que él ya lo habló personalmente con Marcel, ya que no tienen una buena relación en temas personales.

«La relación con Marcel está rota, no es buena. Hablo en temas personales, él y yo no tenemos buena relación y yo ya lo he hablado con él», afirmó Leonardo Vargas a Columbia Deportiva.

Estás declaraciones, salieron luego de la derrota del Cartaginés ante el Municipal Grecia, donde el técnico Mario García no convocó al atacante blanquiazul.

Mientras que el presidente Leonardo Vargas salió a atacar a Marcel Hernández, tras unas declaraciones dadas por el delantero hace unos días atrás, donde criticó al club y al cuerpo técnico.