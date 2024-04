Redacción – Este sábado 20 de abril y domingo 21 de abril, se llevará a cabo la segunda fecha del Circuito Nacional de Surf, en Playa Dominical, ubicada en la provincia de Puntarenas.

Según informó la Federación de Surf, el pronóstico del fin de semana ofrece olas de 5 a 7 pies con periodos de 15 segundos, condiciones muy buenas para el surf y atardeceres espectaculares, como es costumbre en el Pacífico Sur del país. Los atletas competirán por 1500 puntos en esta segunda fecha del Circuito Nacional de Surf Banco LAFISE, para seguir sumando en el ranking y defender las posiciones de privilegio obtenidas un mes atrás en Playa Cocles, Limón.

La competencia se realizará frente al hotel Tortilla Flats, cerca de la desembocadura del río Barú. Serán cinco categorías las que estarán disputando, cuatro de ellas en masculino y femenino (Open, Junior Sub 18, Sub 16 y Sub 12) y el SUP Surf que sólo tendrá competidores hombres al ser los únicos inscritos.