Redacción – Bajo el lema «Honremos con amor al Adulto Mayor de nuestro país», la Asociación Damas Israelitas realizará su tradicional Venta de Vestidos Probeneficencia del 7 al 14 de abril en el Centro Comercial Boulevard en Guachipelín de Escazú, frente a Mayca o diagonal a la Volvo.

Esta Venta será en beneficio de los Ciudadanos de Oro en zonas altamente vulnerables y que cuentan con muy limitados recursos.

Todo lo que se recaude se invertirá en equipo apropiado y de calidad, de estimulación física, cognitiva y de memoria para Centros Diurnos de Adulto Mayor.

Esta donación permitirá mejorar la calidad de vida de la población de Adultos Mayores, proporcionándoles equipo para maximizar sus habilidades físicas y cognitivas con el objetivo de que logren tener mayor funcionalidad e independencia, retrasando así su deterioro.

Las proyecciones en nuestro país indican que la población adulta mayor se triplicará en los próximos 30 años, implicando múltiples retos a nivel de asistencia social, salud, vivienda y economía. Para el año 2040 la cantidad de adultos mayores de 65 años será igual a la de menores de 15 años, y para el 2050 la cuarta parte de la población costarricense tendrá 60 años o más, según datos del INEC.

La venta incluye vestidos casuales, coctel, de fiesta, gala, ropa para hombre como camisas, trajes, corbatas y ropa para niñas. El horario de atención será de lunes a jueves de 9 a.m. a 7 p.m., viernes de 9 a.m. a 3 p.m. y domingos de 10 a.m. a 7 p.m. Los sábados estará cerrado.

La Gran Venta Anual de Damas Israelitas tiene más de diez años de llevarse a cabo, ofreciendo prendas en excelente estado incluyendo ropa de reconocidos diseñadores a precios muy accesibles.

Esta Venta involucra a muchas personas: desde las que hacen sus donaciones de ropa de calidad que por muchas razones ya no necesitan y que está en excelente estado, los clientes que adquieren las prendas y más de 30 mujeres que son parte de la Asociación Damas Israelitas, que se encargan de toda la logística para hacer realidad que los recursos lleguen a donde más se necesitan en nuestro país.

Gracias a esta Venta, Damas Israelitas ha hecho importantes donaciones al Hospital Nacional de Niños, Hospital Nacional de Salud Mental, Asociación de Lucha Contra el Cáncer Infantil ALCCI, poblaciones indígenas, fundaciones que atienden a niñas en situación de prostitución, entre otras.

Damas Israelitas es una Asociación sin fines de lucro con más de 70 años de existencia que desde sus inicios busca cumplir con la filosofía Tikum Olam, que significa reparar el mundo y que es pilar fundamental del judaísmo.