Me dicen marihuano porque no me pueden decir choricero ni corrupto. Seguimos 😎🤍🖤💛

“Yo me siento muy contento la verdad, de que el ataque hacia mí sea que me digan mariguano, porque no pueden decir choricero (…) Cuando en la Asamblea hay algo que no quieren que quede en actas, piden un receso y el receso es apagar los micrófonos y hablar así, cosa que algunos no hemos estado de acuerdo. Lo que yo he hecho es que no hablo nada y luego les digo que hablen, que digan lo que dijeron con el micrófono encendido”, dijo Robles.