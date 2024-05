Quesada espera que La Cueva haga su trabajo

Redacción- El entrenador del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada se mostró confiando en conferencia de prensa con la remontada morada, al decir que la 40 se define el domingo en La Cueva.

Quesada, comentó que salieron increíblemente fortalecidos a pesar de terminar con algunos jugadores lesionados y con tres expulsiones.

Además, indicó que dentro del terreno de juego habían fuerzas externas para que Saprissa perdiera el partido y el invicto que arrastraban.

También, Vladimir mandó un mensaje de animó para todo el saprissismo, al decir que la final se acaba el domingo y en ese momento llegará la tan ansiada Copa 40.

«Salimos increíblemente fortalecidos, a pesar de la disminución numérica en el terreno de juego, hoy a como fuera, parecía que había fuerzas externas, como que había que perder. Así es el fútbol, así se pierden los invictos. Esto no ha terminado, esto se define el domingo en el estadio con nuestra afición.

Yo no sé si ustedes mismos son los que me lo han recordado, hoy perdemos jugadores por lesión y expulsión, pero eso no es extraño para nosotros, durante todo el año hemos jugado así. Queda un partido en nuestro estadio con nuestra afición», afirmó Vladimir Quesada.

Seguidamente, resaltó que ante Alajuelense perdieron a jugadores por expulsión y por lesión, pero a lo largo del torneo también les pasó, situación por la cuál no se alarman ya que cuentan con jugadores capaces de sustituir a los titulares.

Finalmente, cerró avisando al León al decir que les queda un partido en La Cueva y los manudos saben que la afición del tricampeón nacional mete presión.