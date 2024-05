“Yo el sábado estuve hablando con él (sospechoso) y después de ver el estado en el que está, tiene que ser analizado por Medicatura Forense y un psiquiatra especializado. Hoy me voy a reunir con un psiquiatra para ver si los conceptos que yo tengo son válidos. He sacado mucha gente por ser inimputables y he demostrado por medio de Psiquiatría que lo son… Cuando hablo detalles con él, lo veo perdido y me dice que quiere ver a Nadia, estas son cosas muy delicadas y uno se queda triste de ver a una persona así. Yo no soy psiquiatra, pero mi criterio es que él es inimputable. Esta persona ni siquiera se acuerda de que la persona está muerta”, manifestó Herrera a Teletica.com