Redacción- Luego de toda una novela de amor y odio, el delantero cubano Marcel Hernández, llegó a un acuerdo para dejar el Club Sport Cartaginés.

Este viernes el club oficializó su salida, luego de haber llegado a un acuerdo para finiquitar su contrato.

Tras el anuncio, Hernández no se quedó en silencio y decidió enviar un mensaje a la afición brumosa que tanto lo respaldó.

Hernández asegura irse dolido del club, pues es el equipo de sus amores y no lo piensa ocultar de cara a su futuro, el cual pinta de rojo y amarillo ante el fuerte interés del Club Sport Herediano de hacerse con su ficha.

«Me toca hoy despedirme del club de mis amores, para nadie es secreto y nunca lo va a ser, yo siempre voy a decir lo que pienso, lo que creo. Esta es la institución que me dio la oportunidad por primera vez de llegar acá al país y a la que le debo mucho, le debo muchísimo», aseguró el cubano.

Según explicó, su relación con el equipo estaba rota y su salida era el único remedio que había para poder continuar.

Incluso, el delantero aseguró que no tiene palabras para describir el dolor que siente por dejar atrás al equipo que tanto le dio.

«La verdad, no encuentro palabras para poder mostrar el dolor que tengo, pero yo creo que es parte de la vida y bueno, no tenía otro remedio, no tenía otra salida, la verdad. Como siempre digo, me voy con la cabeza en alto», dijo Hernández.

Entre sus declaraciones de despedida, Marcel no pudo dejar atrás su orgullo por queda en la historia del equipo y lograr un campeonato luego de una sequía 81 años.

«Estoy muy orgulloso de haber vestido estos colores, de haber estado aquí con ustedes, de haberlo representado en cada momento, en cada partido, en cada entrenamiento, día a día. Y bueno, hoy me toca partir, después de haber hecho historia, me tocó un gran grupo en el que hicimos historia, pero bueno, hoy toca separarme de la institución que amo», sentenció.