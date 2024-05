Redacción – La familia de Nadia Peraza vive momentos muy complicados ya que sospechan de que el sospechoso los llama desde la cárcel.

La familia afirma que desde el martes y miércoles han recibido al menos cuatro llamadas.

Joseph Rivera, abogado de la familia explica que cuando contestan, escuchan una voz que les dice que los están llamando desde la cárcel, por lo que ellos cortan la llamada de inmediato.

“El imputado los está llamando desde un celular y, al parecer, les dice que quiere hacerles un depósito de dinero. Están muy preocupados porque no quieren recibir nada de él. Nos parece muy extraño que un señor que cometió tal atrocidad y es un asesino, psicópata, esté llamando a la familia para ofrecerles dinero.

“Él le quitó la vida a una mujer y esto no va a quedar impune, se debe de hacer justicia y recibir una pena máxima de 50 años de prisión. Los familiares están muy alarmados porque los llama desde la cárcel para ofrecerles dinero”, comentó Rivera a Teletica.com.

El abogada pide de forma muy enérgica que aislen al sospechoso.

“Le pedimos al centro penitenciario y autoridades que lo aíslen de inmediato y lo metan a Máxima Seguridad, donde pueda estar y no molestar a los parientes de Nadia. A este asesino hay que incomunicarlo y no tenga acceso con el mundo exterior ni sociedad”, amplió.

Por su parte, el abogado defensor, Francisco Herrera explica que no hay explicación para este tipo de situaciones con el sospechoso.

«Solo tiene permiso para hacerle una llamada a su abogado y otra para su mamá, por lo que esto me deja frío, porque las condiciones en las que está no son para hacer una llamada. Su salud no está ni para coordinar una llamada y me parece una locura; está más loco que una cabra.

“No es bueno que esté molestando a la familia en medio de tanto dolor, por eso queremos que lo valore medicatura forense y el hospital psiquiátrico porque su salud no está bien”, detalló Herrera.

El sospechoso de acabar con la vida de Nadia Peraza es su pareja, un hombre de 25 años identificado con el apellido Buzano y que de momento descuenta con un año de prisión preventiva.