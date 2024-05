Pipo celebró su gol por todo lo alto

Redacción- El experimentado defensor josefino, Pipo González dio la verdadera razón por la cuál quiso celebrar su anotación ante Alajuelense, club del cuál salió a inicios del torneo.

Pipo, comentó que lo celebró ya que todo gol debe celebrarse y más aún, siendo un defensor central.

Además, dijo que la celebración fue con mucho respeto, ya que no es fácil prepararse mentalmente cuando se va a enfrentar al equipo de sus amores.

«Lo celebré porque siento que los goles se celebran, soy defensor central y no llegan siempre, obviamente que lo celebró con mucho respeto. Aunque parezca fácil hay que prepararse mentalmente, al igual que me tocó cuando enfrenté a la Liga en el primer partido, soy futbolista y se presentan este tipo de situaciones.

No tengo rencor, no hablo más de eso, se presentó la salida y en este torneo ya los he enfrentado en dos ocasiones, soy un jugador que habla en la cancha, los números me respaldan, tengo una cierta edad, pero estoy con ritmo competitivo, cuando no me sienta bien me haré a un lado», afirmó Pipo González.

Seguidamente, el zaguero de Sporting, añadió que él no tiene rencor hacía Alajuelense, aunque no volverá a hablar sobre el tema de su salida.

Finalmente, cerró diciendo que a pesar de su edad, los números lo siguen defendiendo y evidenciando, que sigue con ritmo competitivo y que cuando él sienta que no puede más, se hará a un lado.