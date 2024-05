Morados serán los líderes del torneo

Redacción- El técnico tibaseño, Vladimir Quesada, recalcó el golpe de autoridad que dieron tras el triunfo de 0-3 ante San Carlos en el estadio Carlos Ugalde Álvarez.

Quesada, comentó que los jugadores morados volvieron a demostrar que existe el ADN, aunque en otros equipos ticos les provoque alguna molestia o incomodidad.

Además, añadió que en otros clubes nacionales dirán que el ADN no existe, pero ante San Carlos quedó demostrado que si existe y los jugadores tibaseños así lo ratificaron.

«Los muchachos nos volvieron a mostrar el ADN, aunque en otros lugares les molesta que hablemos de eso y dicen que no existe. Pues no sé, en otros lados dirán que no existe, pero en Saprissa sí existe y, nuevamente, lo volvieron a ratificar nuestros muchachos.

Sabíamos lo que iba a suceder en el segundo tiempo, estamos enfrentando a un gran equipo, que está prácticamente metido en las semifinales y que podría ser rival nuestro. Era importante venir acá y dar un golpe de autoridad», afirmó Vladimir Quesada.

»En otros lados tal vez no exista, en Saprissa si existe el ADN», Vladimir Quesada pic.twitter.com/Xl9JBao6p0 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) May 8, 2024

Seguidamente, resaltó que ellos sabían que iba a suceder en el segundo tiempo, ya que son conscientes de que enfrentan a un gran equipo que está bien dirigido.

Finalmente, cerró diciendo que vencer a Los Toros del Norte es un golpe de autoridad, ya que hasta los norteños podrían ser rivales en las semifinales del torneo nacional.