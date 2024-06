Redacción – Hoy 20 de junio, pero del 2014, La Sele volvía loca a toda Costa Rica y el mundo entero al dar un batacazo monumental tras ganarle a Italia en el Mundial de Brasil 2014 y asegurar la clasificación a los 8vos de final.

Esa mañana en nuestro país, la Tricolor disputó un partido perfecto en el que supo contener el ataque italiano, gracias también a un extraordinario desempeño de la línea defensiva de 5 hombres alineada por Jorge Luis Pinto y una destaca actuación de Keylor Navas bajo el arco.

A toda esa labor defensiva se debe remarcar el nivel de la zona de ataque, la cual demostró su calidad al minuto 43 del primer tiempo, con una jugada iniciada desde el medio campo y que finalizó con un gran cabezazo por parte de Bryan Ruíz que fue imposible de detener para Gianluigui Buffon, tras un centro impecable de Junior Díaz.

10 años después, el capitán de ese Mundial, como lo fue Bryan Ruíz, se sinceró ante la FIFA y reveló detalles de la mejor participación de un equipo centroamericano en Copas del Mundo.

Ruíz destacó que con el pasar de los años cada vez se impactan más de lo conseguido en el país sudamericano: “Creo que en ese momento no nos dimos cuenta del todo de lo que estábamos logrando, pero con el paso de los años empiezas a entender lo que se logró en ese Mundial. Llegamos a cuartos de final contra Holanda y no nos pudieron ganar. Creo que eso es importante. Jugamos cinco partidos en ese Mundial y no perdimos ninguno. Ganamos dos y empatamos tres, e incluso tuvimos la oportunidad de ganar el partido contra Holanda en el minuto 106 con una clara oportunidad de gol. Lamentablemente perdimos en los penaltis, pero aun así fue un Mundial increíble”.

El Capi también desveló los detalles que estudiaba Jorge Luis Pinto para enfrentar a Italia: “Pinto llevaba 20 años estudiando el fútbol italiano y eso se notaba en la estrategia que tenía para nosotros. Yo diría que es el partido perfecto para el Mundial de Costa Rica, porque era Italia con todos sus grandes jugadores y no pudieron hacernos daño en un partido que necesitaban ganar. Creo que los pillamos en fuera de juego unas nueve o diez veces porque nuestra línea era muy alta. Sus mejores jugadores estaban bien marcados, así que para nosotros fue un partido perfecto”.

Por último, el ahora ex jugador declaró de forma contundente que este recuerdo quedará inmortalizado para siempre en su vida: “Hace unos días tomé un taxi y el conductor me dijo: ‘Bryan, me hiciste llorar con tu gol contra Italia’. Aquí en Costa Rica la gente lo vivió con mucha pasión y será difícil olvidarlo. Es un regalo que dura toda la vida. Me produce una gran satisfacción, especialmente sabiendo todos los sacrificios que se hacen en la carrera de un futbolista, así que cuando suceden esas cosas, todo vale la pena”.

Bryan Ruíz durante sus 19 años de carrera futbolística fue pieza fundamental de La Sele por 17 años, en la cual portó el gafete de capitán en tres Copas del Mundo, como lo fueron Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, es el cuarto máximo anotar de la escuadra patria con 29 goles en 147 partidos disputados.