Redacción – El presidente de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), Alejandro Picado, afirmó que, en el caso de los daños en la pista del Aeropuerto Daniel Oduber Quirós de Liberia, se apegaron a las recomendaciones técnicas.

Así lo manifestó en la Comisión Especial de Infraestructura, en donde explicó que la institución que representa hizo todo de forma clara y transparente, debido a que el informe de causalidad donde se relaciona los daños de la pista con la tormenta, lo realizó el ex ministro Luis Amador y Fernando Naranjo de Aviación Civil.

El diputado Alejandro Pacheco consultó si todo se hizo en regla de acuerdo con el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

Ante la consulta del diputado Antonio Ortega, acerca de si Luis Amador y Fernando Naranjo los embarcaron con la inversión del proyecto, Alejandro señaló que no le corresponde a él decir si lo embarcaron o no.

“No me corresponde a mí decir en este momento si me embarcaron o no me embarcaron. Le corresponde a la investigación que está haciendo el Ministerio Público» comentó.