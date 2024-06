Redacción – El seleccionador nacional, Gustavo Alfaro, reveló los jugadores que serán parte del inicio de la eliminatoria rumbo al Mundial del 2026.

En la lista destaca el llamado de varios legionarios como Juan Pablo Vargas, Ariel Lassiter, Alejandro Bran y Manfred Ugalde.

La Tricolor debutará en la eliminatoria ante San Cristóbal y Nieves el jueves 6 de junio a las 9 de la noche en el Estadio Nacional.

Posteriormente, La Sele viajará al Caribe para visitar a Granada el domingo 9 de junio a las 3 de la tarde.

Luego del amistoso ante Uruguay del viernes anterior, el seleccionador nacional resaltó que trabajarán la parte de definición en busca de ser contundentes en estos próximos partidos.

“Lo que no me gustó es que nos falta concretar. Tuvimos el penal, en el cierre del juego también pudimos marcar y no pudimos. A los muchachos les pido concretar las 2-3 que tengamos, ante San Cristóbal y Nieves nos vamos a topar un rival con bloque bajo”, resaltó.

Luego de estos dos primeros juegos eliminatorios, la escuadra patria se centrará en los preparativos de la Copa América en busca de llegar en el mejor nivel posible.