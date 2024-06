Redacción – El embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca, les indicó a los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público que no se presentará el próximo jueves a comparecer.

El exdiputado recalcó que por compromisos adquiridos en el territorio mexicano no podrá presentarse de forma presencial en la Asamblea Legislativa.

Es importante destacar, que Pablo tuvo una audiencia virtual con los legisladores, audiencia en donde Abarca se negó a contestar las preguntas que le realizaron los diputados debido a la investigación que realiza la comisión por la denuncia de la diputada Vanessa Castro, en donde supuestamente él habría contactado a un empresario, por una posible intervención del presidente Rodrigo Chaves, para que cesara un contrato de servicios profesionales que tenía la diputada.

La audiencia a la que Pablo Abarca no asistirá de forma presencial se llevará a cabo el próximo jueves 6 de junio.

“Por desconocer absolutamente de algún hecho relacionado con dicha palabra, a saber, Tradeco y en virtud de que ya respondí en forma debida los cuestionamientos formulados en relación a la situación personal laboral de la señora diputada, en su calidad de denunciante ante el Ministerio Público, que es la razón por la que se me citó anteriormente, y por no guardar dicha denuncia relación alguna con los objetivos de esta honorable Comisión, sea, el Control del Ingreso y del Gasto Público, es pertinente que el suscrito justifique no presentarme en forma presencial a dicha audiencia” señala el documento enviado por Abarca.