Redacción- Adrián Alonso Martínez, se convirtió en el jugador más rápido en anotar un triplete en las historia del New York City, tras la goleada de 5-1 ante el San José Earthquakes.

Al comienzo del juego, el equipo de la Gran Manzana tuvo el control sobre la pelota y Hannes Wolf fue el principal jugador de ataque en la zona izquierda.

En los primeros 15 minutos, Wolf y Julián Hernández, argentino, tuvieron oportunidades dentro del área, pero sus remates fueron bloqueados por la defensa visitante.

Los San José Earthquakes tuvieron dificultades para protegerse por los costados. El equipo de California llegó al partido con la peor defensa del torneo, recibiendo 34 goles en 15 partidos.

El segundo tiempo comenzó con dos goles. Al 50, Rodríguez ganó la línea final y metió servicio para Wolf, quien abrió el marcador para NYFC definiendo de primera intención.

Después de tres minutos, Hernán López, un jugador argentino, dio un pase impresionante de tres dedos a Amahl Pellegrino, quien marcó el 1-1 después de la salida del portero.

El argentino Maxi Moralez entró en el partido en el minuto 74 y recibió una ovación de los seguidores de New York City. Sin embargo, el volante se lesionó los ligamentos y ha estado ausente de las canchas desde septiembre del año pasado.

Al verse abajo en el marcador, San José perdió la organización en su defensa y Alonso Martínez, originario de Costa Rica, logró marcar tres goles en un lapso de diez minutos.

El primer gol llegó en el minuto 85 después de un pase de Moralez, el segundo en el minuto 90 en un mano a mano con el arquero y el tercero en el minuto 90+5 después de un servicio del colombiano Andrés Perea.

⚽️ 85′

⚽️ 90’+2′

⚽️ 90’+5′

A laaaate hat trick from Alonso Martínez sealed the win for @newyorkcityfc! pic.twitter.com/soOqmLiDiK

— Major League Soccer (@MLS) June 1, 2024