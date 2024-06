Redacción – Este miércoles 5 de junio, el presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, presentó el proyecto la Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de CR.

“Hoy es un día historia hoy le estamos diciendo a la Asamblea Legislativa, no es si está de acuerdo con el contenido, no nos interesa no es relevante que piensa usted sobre el contenido del proyecto la pregunta es, ¿está dispuesta la Asamblea Legislativa que haya un voto de los costarricenses para que decidan sobre un proyecto?” comentó.