Redacción – El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, se pronunció en una entrevista con CNN después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara su salida de la carrera presidencial de 2024.

«Es el peor presidente de la historia de nuestro país. Va a pasar a la historia como el peor presidente de la historia de nuestro país» indicó Trump.

Así mismo, Donald destacó que Biden no es apto para ocupar el cargo como presidente de Estados Unidos.

“Ciertamente no es apto para ocupar el cargo. El corrupto Joe Biden no era apto para presentarse a presidente, y ciertamente no es apto para ocupar el cargo. ¡Y nunca lo fue! Solo alcanzó la posición de presidente con mentiras, noticias falsas y sin dejar su sótano. Todos los que le rodeaban, incluidos su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente, y no lo fue” expresó Donald Trump en Truth Social.