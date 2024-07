Redacción – El delantero costarricense Kenneth Vargas, actualmente jugador del Hearts de Escocia, ha roto el silencio en sus redes sociales tras no haber jugado ni un solo minuto en la Copa América, manifestando su profunda decepción y dolor.

A través de un emotivo mensaje, Vargas compartió sus sentimientos sobre este complicado período. «Es difícil expresarme en estos momentos tan complicados, pero siento que es necesario para desahogarme», escribió. A pesar de su tristeza, Vargas expresó su gratitud hacia quienes lo han apoyado durante este tiempo difícil».

A sus 22 años, el delantero confesó haber llorado y sufrido intensamente durante este proceso. «He llorado como nunca, he sufrido como nunca y mentalmente estoy caído, pero ante todo estoy muy tranquilo porque recuerdo que de niño este siempre fue mi sueño y no voy a parar hasta conseguirlo», afirmó Vargas, mostrando su resiliencia y determinación de seguir adelante.

Vargas no pierde la esperanza y sigue comprometido con su sueño de representar a la Selección Nacional. «Nunca me pondré en duda venir a la selección, para mí es un orgullo y un privilegio estar acá aunque no tenga la oportunidad que me merezco», dijo. El joven delantero está decidido a trabajar más duro que nunca para ganarse un lugar en el equipo.

El futbolista concluyó su mensaje con palabras de esperanza y agradecimiento: «No dejaré que nada ni nadie apague mi sonrisa, mi felicidad y sobre todo mi sueño de ser un jugador de la selección». Vargas ahora tomará un período de vacaciones antes de reintegrarse a su club en Escocia, preparado para enfrentar los próximos desafíos con renovada determinación.

El compromiso y la actitud positiva de Kenneth Vargas reflejan su carácter y su amor por el fútbol, dejando claro que seguirá luchando por su lugar en la Selección Nacional de Costa Rica.