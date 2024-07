Redacción- El documental de la famosa cantante canadiense, Céline Dion, detalla el drástico cambio que fue presentando la cantante, durante años y que finalmente determinó siendo un síndrome, categorizado como una extraña enfermedad.

La intérprete de la majestuosa canción “My heart will go on” cambió su vida de escenarios y conciertos ha estar la mayor parte de su día aislada en su casa de habitación, luego de ser diagnosticada con una extraña enfermedad autoinmune, llamada “Síndrome de la persona rígida”.

Teniendo ahora largos tratamientos, la cantante se vio obligada a cancelar todos los conciertos que tenía para el año 2023 y 2024 y desde entonces, pocas veces se le ve fuera de su casa ubicada en Las Vegas.

Dicha enfermedad provoca problemas de movilidad por la rigidez muscular en el torso y las extremidades, también presenta sensibilidad a estímulos del ruido, tacto y la angustia emocional que pueden llegar a causar espasmos musculares.

La valiente artista de 56 años, decidió documentar su difícil historia y el paso a paso de su recuperación, por medio de una serie de documentales que se podrán ver en la plataforma Amazon Video.

Una de las curiosidades que detallarán en el documental son las siguientes ( advertencia este texto puede traer spoiler)

1- La cantante confiesa haber experimentado sus primeros síntomas hace 17 años, con pequeños espasmos vocales.

2- No poder seguir mintiendo con su estado de salud y tener que cancelar conciertos, ya que la artista mentía acerca del motivo por el cual hacía las cancelaciones de los conciertos.

3- Momentos de crisis en cuestión de segundos, al estar recibiendo tratamiento sus pies y sus manos se vuelven rígidos y pierden su movilidad que quedan rígidos.

Dicho documental fue estrenado el pasado 25 de junio del presente año, si quieres ver de cerca cada paso que Céline Dion ha llevado desde su padecimiento, buscálo en la plataforma Prime Vídeo.