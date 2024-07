El mandatario expresó que ya ha logrado experimentar esa tecnología

Redacción – El Presidente de la República, Rodrigo Chaves, en conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, dio su punto de vista en cuanto a la tecnología 5G.

El mandatario expresó que ya ha logrado experimentar esa tecnología, probablemente fuera del país en alguna gira y quedó asombrado.

Sin embargo, la comparación que realizó no cayó bien en algunos costarricenses, ya que Chaves la comparó con una droga que ha generado muertes en el extranjero.

“Yo que he experimentado el 5G, es como el fentanilo, si usted lo prueba no sale de ahí. Perdónenme, que sea tan claro, entonces, si las otras dos (empresas) que no son el ICE empiezan a vender el fentanilo cibernético porque es una velocidad brutalmente mayor, una mayor conectividad, mayor nitidez de las imágenes, no volverán a agarrar la red 3G y 4G del ICE”, afirmó.

Para expertos en psicología, la comparación que realizó el mandatario fue equivocada.

En el diario La Teja, La sicóloga María Ester Flores expresó que la comparación entre las líneas telefónicas y el fentanilo es muy negativa y una persona, con la investidura de Rodrigo Chaves debería cuidar lo que dice, porque su mensaje le llega a todos los sectores de la sociedad.

“Aunque no quisiera, estaría haciendo una provocación, porque habrá personas que querrán probar la tecnología 5G y a la vez probar el fentanilo, a ver si es tan potente. Es una comparación muy peligrosa, en tiempos en donde se lucha contra el narcotráfico”, dijo al medio mencionado anteriormente.

En los últimos años el Fentanilo ha tenido un incremento desproporcionado en su consumo, llegando a causar 70.000 fallecimientos en el 2021, según un estudio de National Geographic.