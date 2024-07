En un acto de campaña, Nicolás Maduro dijo que estrenaría en los próximos días una canción que la artista colombiana le envío.

Redacción-Tras las recientes declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en las que aseguró que Karol G hizo una canción para su campaña presidencial, el equipo de la cantante colombiana desmintió al dirigente político

“No son ciertas las aseveraciones de políticos o partidos políticos que han mencionado que Karol ha enviado canciones para campañas”, indicó el equipo de Karol G al diario El Colombiano.

«La música de Karol nunca ha sido usada con esos propósitos. Desmentimos esas aseveraciones», agregó el equipo de la cantante de 33 años, quien actualmente se encuentra en medio de la etapa europea de su Mañana será bonito tour.

La semana pasada, durante una vista a Petare como parte de su campaña para las próximas elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio, Maduro aseguró que Karol G le había enviado una canción para su campaña.

«Karol G me mandó una canción para la campaña», dijo el político, quien aseguró que la estrenaría en los próximos días.