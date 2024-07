Redacción – El cantante nacional, Eduardo Vargas, quien es padre de los jóvenes asesinados la noche de este sábado en un bar de San Josecito de Alajuelita, dejó ver su dolor que le embarga mediante sus redes sociales.

Vargas en medio de tanto dolor acude a la población costarricense para recibir una ayuda económica para darle sepultura a sus hijos, una vez los cuerpos sean entregados por parte del OIJ.

«Desafortunadamente, no contamos con los recursos necesarios para poder cubrir los gastos funerarios. Es por ello que acudimos a ustedes para solicitar su ayuda en este sentido. Cualquier cantidad que pudiera aportar sería de gran ayuda para nosotros», indicó en una publicación el integrante de Vargas Brothers.

El padre de los dos hombres confirmó a CR Hoy que sus hijos ya habían sido amenazados, por lo que les pidió que se cuidaran y apartaran de las “malas personas”.

«Esas personas que les hicieron ese daño, no se lo hicieron tanto a ellos, sino que me lo hicieron a mí, pero me quedan muy lindos recuerdos de ellos. Solo lindos recuerdos me quedan de ellos», reveló.

Quienes deseen aportar una ayuda económica la pueden realizar por medio de Sinpe móvil al número 8493-6806.