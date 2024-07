El británico se presentaría por segunda vez en Costa Rica

Redacción – El legendario cantante británico, Paul McCartney estaría dando un concierto en Costa Rica en los próximos meses.

En un acta de espectáculo público al que tuvo acceso AM Prensa, se deja ver que el ex integrante de The Beatles estaría presentándose en nuestro país el 5 de noviembre.

McCartney se presentaría en el Estadio Nacional a las 7 de la noche y se pondría a la venta 44.853 entradas.

“El Ministerio de Economia, Industria y Comercio (MEIC), a través de la Dirección de Apoyo al Consumidor y mediante la resolución administrativa

N° DAC-DECVP-RE-286-2024 de las ocho horas con quince minutos del dia once de julio de 2024, con el fin de resguardar los derechos e intereses legítimos de los consumidores dispuso:

Autorizar la solicitud de registro del Plan de ventas a plazo de bienes y de prestación futura de servicios de espectáculos públicos, gestionada por la Empresa AGV LIVE CONCERTS S.A., cédula jurídica 3-101-837447 en condición de productora de eventos”, dice el acta.

En las próximas semanas se daría el anuncio oficial del concierto.

El cantante Paul McCartney se presentó por primera vez en Costa Rica en 2014, en un “concierto histórico”, de casi tres horas, en el que hizo un recorrido musical de sus más famosos éxitos, ante miles de espectadores reunidos en el Estadio Nacional.