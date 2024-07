Redacción – Pablo Gabas, exfutbolista de la Liga Deportiva Alajuelense, realizó una publicación en sus redes sociales debido a que Gabas ha sido señalado sobre su familia y sus negocios.

«En los últimos días, se han publicado comentarios fuera de lugar sobre mi persona, mi esposa, mis hijos exponiéndolos a la crítica pública, con argumentos falsos, calumniosos, cargados de mentiras y eso es algo, que no voy a permitir» aseguró.

El exjugador de Alajuelense destacó que desde el primer día que llegó a Costa Rica, se propuso dejar una huella.

«Llegué hace 22 años a Costa Rica y desde el primer día en este país, me propuse dejar huella. De Costa Rica hice mi casa y acá decidí trascender, además del fútbol, me aventuré a emprender, y desde hace 15 años tengo un negocio del que no solo yo disfruto, sino que me he permitido servir a montones de clientes y aún más, darme la satisfacción de bendecir a muchos con trabajo» indicó.

Así miso, Gabas expresó que no toda la gente en Costa Rica es tan «pura vida».

«Lamentablemente no toda la gente es tan “pura vida” y buena como la mayoría de los ticos y contrario a eso con muy mala intención se prestan para ser malas personas”.

Para finalizar Pablo recalcó que, pese a los intentos por dañarlos, no lo van a lograr y que más bien gracias a estas situaciones él y su familia se hacen más fuertes.

«A pesar de los intentos por dañarnos, no lo van a lograr. Como familia no tenemos nada que esconder y estas situaciones en lugar de perjudicarnos solo nos hacen más fuertes” finalizó.