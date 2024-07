Redacción – El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, tuvo un nuevo enfrentamiento con el periodista Hector Guzmán en la conferencia de prensa que se llevó a cabo este martes en la Casa Pesidencial.

El periodista realizó una pregunta que fue abordada por la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, mientras ella le estaba dando la respuesta a la consulta realizada «la interpretación que usted hace de que todos los artículos eran inconstitucionales no es correcta porque…» fue aquí cuando, el comunicador la interrumpió y el presidente salió a la defensa de Fernández y calló a Guzmán.

«Mire tenga respeto, está hablando la ministra porfavor, usted ha sido muy irrespetuoso, se calla, se lo digo y la deja terminar y si tiene repregunta la hace, punto» expresó el presidente.

Así mismo Chaves no se guardó nada y le indicó al comunicador «A mí no me venga con ser muy perspicaz. No le va a faltar el respeto a una ministra de la República al frente del presidente de la república» expresó.